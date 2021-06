O profesoară de română din județul Mureș a devenit vedetă în mediul online. Când nu este la ore, femeia postează parodii pe cea mai urmaritî aplicație și abordează mai multe subiecte, în special cu tentă sexuală.

O parte dintre înregistrările publicate se desfășoară în duet cu alți abonați de pe TikTok, alături de care femeia dansează pe ritmuri orientale.

În ciuda numărului mare de urmăritori și a elevilor care o urmăresc pe femeie, părinții nu sunt la fel de impresionați de prestația profesoarei din mediul online. Ei consideră că femeia ar trebui să se ocupe mai mult de școală, pentru ca rezultatele copiiilor sunt slabe.

Profesoara se apără și spune că nu vede nimic rău în ceea ce face, mai ales ca prin postările ei încearca să se coboare la nivelul celor mici. Tot ea mai spune că scurtele filmulețe sunt asemănatoare cu o oră în care ar preda elevilor comedia "O scrisoare pierdută".

Postările femeii au ajuns subiect de discuție si la cancelarie, asta mai ales după ce nemulțumirile părinților au fost exprimate public.

Colegii de catedră încearcă să-i găsească scuze profesoarei de limba română si spun ca în contextul actual, lucrurile au devenit destul de grele, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru copii. Directoarea unității în care predă femeia spune ca aceasta a vrut mereu să fie apropiată de elevi, dar recunoaște că acum nu a găsit metoda cea mai bună.

Între timp, contul de Tik Tok al profesoarei vedeta a fost inchis, iar inspectoratul județului Mureș urmează să ia o decizie în acest caz.

