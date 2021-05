O rezervă importantă a României, pusă la adăpost. Banca de Resurse Genetice Oficiale din Buzău a fost lansată oficial: „Deși vorbim de o Bancă de gene, spun că este mult mai valoroasă decât Banca Națională” (VIDEO)

Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău a fost lansată oficial, iar Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a anunțat că pentru început proiectul a primit o finanțare de 3 milioane de lei. În ultimele trei decenii, România a pierdut peste 2.600 de soiuri tradiționale de legumicultură românească, iar autoritățile speră că această inițiativă va schimba situația la 180 de grade.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.