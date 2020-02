O româncă a fost ucisă în atacul de la Hanau, Germania, potrivit Zeit.de, transmite B1 TV.

Femeia din România este una dintre cele 9 persoane care au fost omorâte, miercuri seara, în localitatea aflată lângă Frankfurt, centrul Germaniei, în două atacuri armate.

Zeit.de scrie că mai multe victime, cu vâste cuprinse între 21 și 44 de ani, sunt cetățeni străini. Aceștia ar porveni din Turcia, Bosnia, Bulgaria și o persoană din România.

Nu se știe în în ce calitate se afla românca în barul în care a avut loc atacul.

Ministerul afacerilor Externe nu confirmă informația.

MAE precizează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile germane, până la acest moment au fost identificate 6 victime din cele 9, nefiind confirmat niciun cetățean român.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.