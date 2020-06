O terasă din Capitală le-a cerut clienților „taxă COVID-19”

Odată cu noua etapă de relaxare de restricții din România, ce a intrat în vigoare din 1 iunie și a fost marcată, printre altele, de redeschiderea restaurantelor în aer liber, clienții au revenit în localurile din Capitală și din alte orașe ale țării. Cu toate acestea, câțiva dintre ei au fost surprinși să vadă pe bon, când voiau să achite consumația, că le este percepută și o „taxă COVID-19”. Paul Anghel, director în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, a intrat în direct pe B1 TV și a explicat că, la ora actuală, că încă nu există nicio dovadă oficială potrivit căreia terasa din Capitală, unde s-ar fi petrecut momentul cu pricina, ar fi cerut și încasat acei bani. Totuși, potrivit Economica, un reprezentant al localului ar fi recunoscut deja că este adevărat și a explicat suma vine să mai reducă din costurile de distanțare socială.



„Am pus-o din cauza costurilor de distanțare socială ale restaurantului. Și pentru că toată lumea făcea așa.Și celelalte restaurante, și dentiștii”, a afirmat reprezentantul, precizând că, între timp, așa-zisa taxă a fost eliminată pentru că le este permis oamenilor să stea câte patru la o singură masă.

Surse din Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au afirmat, pentru aceeași publicație, că „taxa aceasta nu are niciun suport legal. Poate fi considerată un cost comercial, ca toate celelalte, prețul unui serviciu. Bineînțeles, atâta timp cât este comunicat clientului din capul locului și nu este aruncat la final, fără știința lui, pentru că atunci poate intra în aria Protecția Consumatorilor”.



„Aș avea următorul amendament de adus. Astăzi, în mediul virtual, a apărut o postare prin care un anumit bon, și trebuie să precizăm faptul că nu era un bon fiscal, ci era un bon de comandă, avea precizată această taxă COVID-19 de 5 lei. Am încercat să verificăm și noi dacă informația este reală. La data și ora la care noi vorbim nu există o dovadă că acel magazin, care se află cumva pe Pasajul Victoriei din București, ar percepe și încasa asemenea taxe. Din perspectiva informării consumatorului, dacă anterior așezării lui la masă și anterior comenzii pe care a dat-o, și respectivul ospătar a primit-o, a informat asupra unei taxe, deși denumirea de taxă n-are cum să existe, nefiind guvernamentală, în acest moment există o anchetă în derulare. Am avut o discuție inclusiv cu comisarul șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului București-Ilfov. Vom demara o anchetă pentru a verifica exact ce cost i-a fost impus consumatorului”, a fost reacția lui Paul Anghel, director în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.

El a continuat și a explicat că, „în ceea ce privește o eventuală sesizare a unui consumator, până la data aceasta nu am primit o sesizare sau o reclamație din partea unui consumator, fiind nemulțumit de faptul că i-a fost percepută și încasată această taxă. În ceea ce privește creșterea prețurilor la servicii, atât în perioada stării de urgență, cât și acum în perioada stării de alertă, lucrăm cu colegii de la Consiliul Concurenței vizavi de anumite creșteri nejustificate ale prețurilor și verificăm în mod atent piața bunurilor și serviciilor în echipe mixte. Din perspectiva aceasta, aș vrea să liniștim cumva consumatorii și să spunem că prețurile au fost atent monitorizate, și creșterile de prețuri au avut anumite variabile, inclusiv legate de imposibilitatea importurilor și existența unor stocuri din ce în ce mai mici pe piața românească. Odată cu relaxarea, sper ca importurile să crească, iar atunci să avem posibilitatea ca prețurile să își revină la o matcă normală”.

Întrebat ce variabile sunt luate în calcul atunci când o creștere de preț este catalogată drept justificată sau nu, el a răspuns: „Din perspectiva politicii economice a consumatorului, noi nu putem să intrăm. Gândiți-vă că la un cabaret, atunci când intrați, pe lângă costurile de mâncare și băutură, vi se spune la început și sunteți informat asupra unei taxe privind spectacolul, dansul etc. Atunci există un cost pe care îl plătiți. Dacă sunteți informat la început, din perspectivă legală se poate găsi o anumită formulă. În ceea ce privește creșterile nejustificate ale prețurilor, vorbim din perspectiva diligenței profesionale, competenței și grijii așteptate de către un consumator, pe principiul general al bunei credințe în domeniul de activitate al operatorului economic”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.