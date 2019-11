Imagini inedite surprinse noapte trecută în centrul capitalei. O vulpe a fost filmată în timp ce se plimba nestingherită pe străzile din oraş. Cum a ajuns animalul pe străzi rămâne deocamdata un mister şi pentru autorităţi.

LACRIMI PENTRU CĂTĂLIN BOTEZATU! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ OPERAȚIA CUMPLITĂ! E DE NERECUNOSCUT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.