Oamenii de ştiinţă au descoperit ce s-a întâmplat cu apa de pe Marte

Cercetătorii au studiat foarte bine Marte, mai ales după ce roverul NASA Perseverance a ajuns pe Planeta Roşie. Oamenii de ştiinţă au realizat că n-a fost întotdeauna planeta aridă pe care o cunoaştem astăzi – în urmă cu miliarde de ani, găzduia lacuri, râuri şi chiar oceane – însă ce s-a întâmplat cu toată apa rămâne un mister.

Apa e sub crusta marțiană

Studiul NASA susține așadar că o foarte mare parte din apă este sub crusta marțiană, iar rezultatele au fost prezentate la cea mai recentă ediție a Lunar and Planetary Science Conference (LPSC). Echipa a analizat date din toate cercetările făcute pe Marte și a încercat să estimeze cum a variat cantitatea de apă de pe Marte sub toate formele ei, dar a studiat și cum a evoluat compoziția atmosferei marțiene, dar și a crustei.

Oamenii caută urme de viață fosilă pe Marte, fiindcă Planeta Roșie și Terra și-au început viața în mod destul de asemănător acum 4,6 miliarde de ani și s-au format prin aceleași ingrediente și mecanisme.

"Pierderea de apă din scoarţa marţiană este cel puţin egală sau mai mare decât evacuarea atmosferică", a spus o cercetătoare. Până la 99% din apa care a dispărut de pe suprafaţa marţiană ar putea să fi rămas captivă în roci.