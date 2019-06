După arestarea lui Liviu Dragnea, în PSD a început o operațiune de epurare a ‘slugilor’ fostului lider de partid. Viorica Dăncilă nu a mers însă până la capăt cu epurările. Unul dintre cele mai elocvente exemple este cel al lui Dorinel Ursărescu, consilier personal al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), de la finele anului 2017.

Păstrând regula "incompetenței", Guvernul Dăncilă continuă să-i păstreze în funcții importante pe oamenii promovați de Liviu Dragnea și baronii PSD apropiați de el.

Ursărescu este un personaj extrem de controversat și certat cu legea. El are două dosare penale, dintre care unul cu condamnare definitivă de un an cu suspendare pentru fapte de corupție.

Reamintim faptul că Dorinel Ursărescu, în conformitate cu decizia penală 119 din 12 iunie 2017 a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la o pedeapsă de un an închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de trei ani pentru săvîrşirea infracţiunii de folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid.

Fostul deputat şi ex-preşedinte de partid a fost trimis în judecată pe 27 decembrie 2017, procurorii de la DNA Bacău acuzîndu-l de comiterea infracţiunii de trafic de influenţă în calitatea sa de administrator al unei societăţi comerciale, alături de fostul deputat de Bacău, Mihai Banu şi de Ion Rotaru, admnistratorul unei societăţi comerciale, potrivit monitorneamt.ro

În conformitate cu rechizitoriul procurorilor anticorupţie, în perioada 2010-2011, Mihai Banu, reţinut la ora întocmirii rechizitoriului, în calitate de deputat PDL, a pretins şi primit prin intermediul unei societăţi comerciale, de la ceilalţi doi inculpaţi suma totală de 1.264.000 lei, respectiv 824.000 lei de la Dorinel Ursărescu şi 440.000 lei de la Ion Rotaru, în vederea exercitării influenţei asupra unei societăţi comerciale astfel încît aceasta să subcontracteze lucrările de îndiguire a rîului Siret pe tronsonul Rotunda-Buruieneşti, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ firmelor adminstrate de inculpaţii Dorinel Ursărescu şi Ion Rotaru.

De reamintit şi faptul că în perioada executării lucrărilor la îndiguirea rîului Siret, pe şantierul respectiv a murit zdrobit de un excavator un inginer angajat al firmei E85 aparţinînd lui Ursărescu.

De asemenea, într-un comunicat DNA din 2014 se arată că “URSĂRESCU DORINEL, deputat în Parlamentul României, președintele organizaţiei județene Neamț a unui partid politic, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000,\”.

La data respectivă, acesta s-a arătat de-a dreptul mirat de curajul procurorilor de a-l ancheta tocmai pe el: 'Am aflat de trei luni, când am fost chemat la DNA. Am crezut ca este o gluma pentru ca nu mi-am putut vreodata imagina ca voi ajunge în situatia asta. Este un denunt al domnului Marius Craciun, care ar fi afirmat ca mi-ar fi oferit anumite sume sa-i sprijin anumite afaceri, punându-i un om la Vama. Marturisesc, si cei care ma stiu cunosc, ca nu am pretins niciodata nimanui ceva. Am dat declaratie în sensul acesta si am aflat ca sunt alte doua declaratii la dosar ale unor oameni pe care nu i-am vazut niciodata în viata mea, nu-i cunosc. Pe acel sef de vama l-am vazut o singura data în viata mea cinci minute. Nu avea cum sa se ajunga la a da curs urmaririi penale', a spus acesta pentru Agerpres.

După cum se poate observa, Dorinel Ursărescu a fost numit în funcție la un an de la sentința primită și la doar câteva zile distanță de la trimiterea în jduecată în cel de-al doilea dosar.

Șeful său direct, Gigi Dragomir, președintele ANRM, nu a părut a fi impresionat de cazierul bogat a celui pe care l-a angajat să-l sfătuiască. Nu-i de mirare, și el este un aghiotant al baronului Ionel Arsene și al lui Liviu Dragnea.

Astfel, Dorinel Ursărescu este unul dintre oamenii de bază în instituția care gestionează rezervele de petrol, gaze și metale ale României. El participa la toate ședințele importante din cadrul ANRM, inlclusiv cele cu caracter decizional.

Și pentru că are o funcție mare, și averea e pe măsură. Familia Ursărescu deține un teren de peste 800 de metri în Roman, dar și o vilă de 466 de mp și o anexă de 90 mp.

În declarația de avere, publicată pe namr.ro, se mai arată că acesta conduce un VW din 2007.

Vestea numirii fostului deputat de Neamţ în funcţia de consilier personal al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, a stârnit în presa locală valuri de mirare şi chiar de indignare, din cauza problemelor sale cu legea.

Fostul politician a declarat redactorilor de la monitorulneamt.ro că nu doreşte „decât să fie lăsat să-şi câştige o bucată de pâine“.

De precizat este și faptul că firmele care intră pe mâna acestuia ajung, de cele mai multe ori, pe butuci. Este și cazul “Ropan OK” SRL Roman, care a fost băgată în insolvență în 2014.

Firma acumulase datorii de peste 2,6 milioane de lei, scrie ziuaconstanta.ro.