Oana Pellea, după moartea Cristinei Țopescu: "Vă asigur de tot disprețul meu!"

Actrița Oana Pellea a susținut că îi disprețuiește pe toți cei care comentează trecerea în neființă a jurnalistei Cristina Țopescu de parcă ar fi un subeict de can-can. Despre aceștia, ea a susținut că sunt niște necunoscători de viață care compun un tablou jalnic.

În opinia Oanei Pellea, aceste comentarii demonstrează că Țopescu avea dreptate să iubească mai mult animalele decât oamenii.

Cristina Țopescu a avut un suflet mare și o capacitate de a iubi enormă, a mai precizat actrița, într-o postare pe Facebook.

ANAMARIA PRODAN I-A SPUS ADIO! REGHECAMPF E DEVASTAT! MEDICII NU AU MAI PUTUT FACE NIMIC (GALERIE FOTO)

Mesajul integral al actriței:

"Moartea ca subiect de can can...

Comentatori de moarte...necunoscatori de viata.

Ciori crooncanitoare...comentatoare... Jalnic tablou !

Ii comentati moartea ...Ce oribil!

Cristina Topescu a avut un SUFLET MARE si o capacitate de a iubi enorma.

Mesaj catre toti cei care comenteaza ...ca subiect de can can...plecarea Cristinei Topescu....va asigur de tot dispretul meu!

Atitudinea voastra accentuaza faptul ca avea enorma dreptate iubind cainii mai degraba decat oamenii.

Dumnezeu sa o odihneasca pe Cristina. A fost un suflet foarte frumos!

Iar voua...toti cei care ii judecati moartea sa va dea Domnul... dupa cat bine ati facut in viata asta si dupa cate suflete nevinovate ati salvat...".