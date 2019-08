Cazul Caracal: Au fost găsite NOI OASE în casa lui Gheorghe Dincă (VIDEO)

Noi oase au fost descoperite de anchetatori în casa lui Gheorghe Dincă.

Moementan nu este cunoscut dacă sunt de natură umană sau animală, astfel că la faţa locului a fost chemat un medic legist din zonă.

Astfel, în funcţie de verificarea preliminară, procurorii vor decide dacă trimit sau nu fragmentele osoase la Bucureşti, pentru expertizare la Institutul de Medicină Legală (INML).

