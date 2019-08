Ochelari de soare Ray-Ban: Trenduri 2019

Creat in 1936 de catre compania Bausch & Lomb, Ray-Ban este un brand american renumit pentru ochelarii de soare, dar si pentru cei de vedere pe care ii ofera. Cele mai frecvent intalnite modele de ochelari de soare Ray-Ban sunt Wayfarer si Aviator.

Persoanele care doresc sa isi achizitioneze un astfel de produs, pot apela cu incredere la acest brand, datorita calitatii foarte bune. Ray-Ban creeaza ochelari de soare atat pentru femei, cat si pentru barbati. Primul model creat a fost cel Aviator, care se adresa intr-un mod special pilotilor americani de avioane. Toate lentilele ochelarilor Ray-Ban dispun de protectie 100% impotriva razelor de soare ultraviolete. Perechile de ochelari sunt livrate impreuna cu un toc si cu o laveta pentru curatarea ramei si a lentilelor.

Trenduri 2019 in materie de ochelari de soare

Atat adultii, cat si copiii, trebuie sa isi achizitioneze ochelari de soare pentru protectia ochilor. Sunt accesorii simple, dar cool, care nu trebuie sa lipseasca dintre cele mai comune accesorii. Pe langa faptul ca protejeaza ochii de razele ultraviolete si imbunatatesc vederea celor care practica sporturi extreme, ochelarii de soare intra si in categoria fashion.

Trendurile 2019 propun o multime de modele de ochelari, de la cei supradimensionati, pana la cei vintage, cu detalii moderne, ochelari minimalisti dar si cei Tortoise Shell, prezenti pe toate podiumurile internationale.

Tendintele acestui an permit optarea pentru o gama larga de stiluri, in combinatii de culori cat mai indraznete. Print-urile elegante sau imprimeurile multicolore vor inveseli toate tinutele.

Una dintre cele mai noi tendinte 2019 este perechea de ochelari care acopera aproape toata fata, in forma asimietrica. Astfel de tipuri de ochelari, de dimensiuni mari sunt favoritii fetelor care doresc sa isi protejeze machiajul. Ochelarii de soare in forma de inima, sunt o alta tendinta a verii 2019.

Specialistii recomanda achizitionarea unor perechi de ochelari cu lentile colorate in diverse nuante, de la galbenul electric pana la rozul preferat. Si lentilele degrade sunt la moda, adaugand un aer diferit fiecarei tinute. Lentilele tip oglinda au fost indragite mult timp in trecut, dar se afla in trend si anul acesta, fiind potrivite pentru cei care vor sa iasa din zona de confort, purtand un accesoriu unic si, bineinteles, la moda.

Top 5 modele Ray-Ban 2019

Aviator Classic

Perechile de ochelari Aviator sunt cele mai populare din lume. Initial au fost conceputi ca echipament necesar pentru pilotii americani care se confruntau cu dureri de cap sau stari de greata, precum si pentru evitarea razelor nocive ale soarelui. Ofera o calitate foarte buna dar si o performanta si un confort exceptional. Ochelarii Aviator au un cadru clasic, realizat din metal, de culoare aurie. „Greutatea” lor nu va incomoda persoanele in activitatile lor de zi cu zi. Lumea se poate vedea printr-o varietate de culori, printre care maro, verde sau G-15 polarizat, conferind un contrast remarcabil de nuante.

Ray-Ban Wayfarer

Ochelarii de soare Ray-Ban Wayfarer sunt cel mai recunoscut model din istoria ochelarilor. Este tipul clasic intalnit la multe celebritati, muzicieni, artisti, dar si designeri de moda. Materialul din care sunt confectionati este de inalta calitate, iar stilul lor iconic, pare sa nu se fi demodat, fiind purtat de persoane de toate varstele. Culoarea lentilelor depinde de stilul personal al celor care ii poarta. Ramele negre sunt cele mai flexibile si se potrivesc cu aproape orice outfit.

Ray-Ban Round Metal

Ray-Ban Round Metal este un model de ochelari de soare total retro. Este inspirat din cultura anilor 1960, intalnit frecvent la muzicienii legendari. Cu un aspect iconic, ochelarii Round Metal sunt recunoscuti pentru lentilele lor cristaline rotunde. Nuanta si intensitatea culorii, pot varia in functie de preferintele cumparatorului. Este un model simplu care poate fi personalizat in ceea ce priveste nuanta lentilelor sau design-ul ramelor - in functie de preferintele fiecarei persoane care doreste sa fie cat mai cool prin achizitionarea unei perechi de ochelari.

Ray-Ban Hexagonal@collection

Un model exclusivist este si Ray-Ban Hexagonal@collection. Pentru un stil nonconformist, cu accente moderne, ochelarii cu rame hexagonale sunt alegerea potrivita. Se gasesc in diferite nuante si combinatii de lentile si sunt realizati cu mare atentie atat pentru femei, cat si pentru barbati. Este un model elegant, cu un cadru hexagonal si cu rame integi, care reflecta noile trenduri moderne. Avand forma rotunda, este potrivit pentru persoanele care au fata patrata sau in forma de inima. Materialul din care este confectionat este un metal foarte rezistent la coroziune, iar lentilele sunt potrivite pentru evitarea 100% a razelor de soare ultraviolete.

Ray-Ban Nina

Modelul Ray-Ban Nina face parte din noua colectie a acestui brand, colectie realizata exclusiv pentru femei. Este un model elegant, cu rame intregi, in forma de pisica. Ochelarii Ray-ban Nina sunt recomandati femeilor care au fata rotunda, ovala sau in forma de inima. Materialul din care sunt confectionati este un plastic foarte usor, tocmai pentru a oferi o rezistenta si o durabilitate mai mare.