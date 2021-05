Octavian Berceanu: Căutam soluții să facilităm curățarea țării de gunoaie. Sprijinul cel mai important trebuie să vină de la nivelul populației. Colectare selectivă este sfântă (VIDEO)

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a vorbit vineri seară, într-o intervenție în emisiunea "Actualitatea", prezentată de Tudor Mușat pe B1, despre programul de eliminare a deșeurilor depozitate ilegal pe teritoriul României. Este nevoie de echipe mixte, printre care și procurori specializați pe infracțiuni de mediu și experți care să calculeze cuantumul pagubelor, care să meargă să evalueze situațiile din teren.

"Ceea ce ne lipsește nouă față de restul țărilor europene este un calcul al prejudiciului de mediu, pentru infracțiuni de mediu. Avem un calcul al prejudiciului de infracțiuni forestiere, dar cele pe mediu sunt de câteva zeci de ori mai multe și cu amprentă negativă mai mare. Lucrăm in zona de a asigura experți care să calculeze cuantumul pagubelor de mediu și niște procurori specializați pentru ca legislația de mediu e foarte stufoasă și trebuie să avem echipe operaționale foarte bine pregătite", a spus Berceanu.

Sesizările penale au crescut exponențial de la începutul anului. Totuși, pe lângă proiectele de ecologizare ale Ministerului Mediului, acțiunile populației sunt extrem de importante, începând cu colectarea selectivă.

"În luna ianuarie, Garda de Mediu a făcut zero sesizări penale, în februarie 11, în martie 33, în aprilie 44. Creșterea este exponențiala si descurajam orice infracțiune cu repercursiune asupra mediului. Primăriile și comunitățile s-au angrenat în curățarea gropilor ilegale din marginea comunelor...Vrem să întocmim o hartă de risc la nivelul României, să vedem unde sunt cele mai afectate și am luat un avânt destul de mare. Căutam soluții să facilităm curățarea țării, a zonelor afectate de depozitări legale. Sprijinul cel mai important trebuie să vină de la nivelul populației, colectare selectivă este sfântă, primul pas pe care putem să-l facem", a mai spus șeful Gărzii de Mediu.

