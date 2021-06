Octavian Berceanu, despre poluare: În ultimele trei luni cu Garda de Mediu am acționat foarte puternic în zona urbană, în mod special în zona Bucureștiului (VIDEO)

Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a vorbit vineri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre un studiu Eurostat care arată că România se clasează pe locul 3 în Europa la nivelul de poluare a aerului în zonele urbane.

”Acest lucru era știut și înainte. Nu este o noutate. Măsurătorile din anii trecuți pe care se sprijină această statistică indică acest fapt incontestabil. Ce am făcut în ultimele trei luni cu Garda de Mediu este că am acționat foarte puternic în zona urbană,în mod special în zona Bucureștiului unde am închis majoritatea sau aproape toate incendiile și arderile ilegale care afumau la propriu Bucureștiul.

În momentul de față, chiar acum 2 ore am dat o amendă în zona Sintești. Am dat o amendă de 10.000 de lei în Sintești. Am avut un singur foc și am amendat persoanele respective. Avem echipaj de jandarmi și comisari ai Gărzii de Mediu în acest moment în locațiile respective și asta vor face în permanență de câte ori va fi nevoie.

Dacă ne uităm, cele mai mari depozite de deșeuri neconforme din jurul Bucureștiului au fost în 2019-2020, exact când s-au făcut măsurătorile care stau la baza acestei statistici. Ce s-a întămplat în acea perioadă? Foarte multe camioane de pe șantiere au circulat pe timpul nopții fără prelată, ducând material imens respectiv nisip, pământ, deșeuri din construcții, iar tot nisipul și pământul dus de camion fără prelată a ajuns pe șosea”, a explicat Octavian Berceanu, pentru B1 TV.

România se află pe locul 3 în Europa la nivelul de poluare al aerului în zonele urbane. Nivelul de poluare al aerului din orașe este mult mai ridicat față de nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, adică de 10ľg/m3.

Potrivit unui studiu Eurostat, în România se înregistrează un nivel mediu anual de poluare a aerului în zonele urbane de 16,4 ľg/m3. Țara noastră ocupă locul al treilea în acest top, transmite Agerpres.

Pe prima poziție se află Bulgaria. Media anuală a concentraţiei de particule finedin zonele urbane din Bulgaria, 19,6 ľg/m3, este aproape dublă față de cea recomandată de OMS.

Pe poziția a doua se află Polonia. Media anuală a poluării aerului orașelor din această țară ajunge la 19,3 ľg/m3.

Cu toate acestea, țara cu cea mai redusă poluare a aerului din zonele urbane este Estonia. Țara înregistrează o concentrație de 4,8 ľg/m3, mai puțin de jumătate din limita maximă recomandată.

Estonia este urmată în clasament de alte două țări nordice, Finlanda şi Suedia. În cazul primeia dintre ele, nivelul de particule fine din zonele urbane ajunge la 5,1 ľg/m3. În Suedia se înregistrează o medie de 5,8 ľg/m3.