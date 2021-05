Octavian Berceanu (Garda de Mediu): Containerele cu deșeuri descoperite în Portul Constanța vor fi înapoiate companiei care le-a trimis. Noi controlăm tot ce intră în țară, e o presiune foarte mare (VIDEO)

În Portul Constanța au fost depistate 90 de containere cu deșeuri. Acestea au venit din Germania, trimise de o firmă din Belgia, și trebuiau să ajungă în Prahova.

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că toate containerele vor fi înapoiate companiei care le-a trimis în România. Potrivit lui Berceanu, comisarii de mediu depun un efort fantastic deoarece controlează absolut tot ce intră în România.

„Când noi descoperim că scrie ceva în documente și în containere altceva, oprim orice tranzitare sau intrare în țară, că apoi devine un joc de-a șoarecele și pisica să vedem unde au ajuns”, a explicat șeful Gărzii de Mediu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

