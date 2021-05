Octavian Berceanu (Garda de Mediu): E inadmisibil să mai construim depozite de deșeuri în zona metropolitană, între blocuri, în interiorul orașului (VIDEO)

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a insistat luni, într-o intervenție pentru B1 TV, că dacă vrem un mediu curat și aer sănătos, atunci nu trebuie să mai existe depozite de deșeuri în interiorul orașelor.

Precizarea vine în contextul în care reprezentanții celor care operează groapa de gunoi de la Glina, până acum doi ani principalul depozit de deșeuri al Bucureșiului, depozit deja aflat într-o zonă urbană, susțin că acesta e conform și corespunde normelor în vigoare. Pe de altă parte, o anchetă a arătat că două tone de reziduri cu cianuri și alte substanțe periculoase au fost descoperite de procurori la groapa de gunoi din Glina.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

