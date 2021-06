Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu: Bucureștiul are o problemă majoră privind gestionarea deșeurilor. Vârful de lance e Sectorul 1, unde începe să miroasă din ce în ce mai tare (VIDEO)

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a declarat că în București trebuia făcut de mulți ani un plan municipal de gestionare a deșeurilor. Amenzile, spune oficialul, nu ridică gunoiul, nu fac reciclare și nu pun presiune foarte mare pe primar pentru că nu sunt plătite din buzunarul său, ci din banii cetățeanului.

