Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu: E nevoie de o strategie de combatere a arderilor ilegale - Măsurile în forță trebuie dublate de măsuri sistemice, că avem o corupție sistemică (VIDEO)

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a vorbit luni seară, pentru B1 TV, despre nivelul record de poluare înregistrat în București dimineață.

Acesta a declarat că e nevoie de o strategie de combatere a arderilor ilegale, de prevenție, dar și de acțiuni în forță ale statului român. Berceanu a mai precizat că e nevoie de „măsuri sistemice, că avem și o corupție sistemică”. Șeful Gărzii de Mediu a mai vorbit despre nevoia unui sistem de urmărire a deșeurilor, cum e SUMAL-ul pentru materialul lemnos, și a unor procurori care să fie specializați în infracțiunile de mediu.

Despre cauza poluării de luni dimineață din Capitală, Berceanu a susținut: „Tradiția e bună, e OK, când facem focul cu câteva resturi de lemne, dar când vorbim de focuri întreținute cu zeci sau sute de anvelope, e cu totul altceva. Episodul de poluare de aseară a fost cauzat de producerea acestor focuri în județul Ilfov, mai ales în zona de sud a Bucureștiului. Vântul a bătut dintre sud spre București”.

„Am avut un episod de poluare foarte puternic. Dacă ne uităm pe rețelele alternative, valorea medie maximă admisă pentru o zi a fost depășită de zece ori, iar pe rețele naționale de monitorizare a calității aerului această valoare a fost depășită de 7 ori. Deci, oricum am privi, a fost o poluare semnificativă”, a mai declarat Berceanu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.