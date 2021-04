Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu: Suntem și pe micii poluatori, și pe marii poluatori / Suntem destul de concentrați pe a stopa la graniță intrările de deșeuri / Implicarea cetățeanului e fantastică (VIDEO)

Octavian Berceanu, numit în luna martie la șefia Gărzii Naționale de Mediu, a salutat implicarea cetățeanului în lupta pentru protecția mediului, explicând că instituția primește pe lună cam tot atâtea sesizări câte primea în întreg anul trecut. GNM, spune comisarul general, se concentrează atât pe micii poluatori, cât și pe cei mari, însă, „între timp, a mai intervenit o problemă, importurile de deșeuri – și acolo iarăși suntem destul de concentrați pe a stopa la graniță intrările de deșeuri în România, deșeuri care nu ar trebui să intre”.

