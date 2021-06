Octavian Berceanu: Vrem să aducem amenzile la nivelul celor europene / Cei care incinerează acum deșeuri și au 2 - 10 transporturi pe zi acoperă amenda din primul transport și-și continuă activitatea (VIDEO)

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că intenția sa este ca amenzile pentru infracțiunile de mediu să fie aduse la nivelul celor europene, așa încât aceste fapte să fie descurajate. Legislația acum nu e suficient de dură, iar cei care ard deșeuri ilegal pot achita amenzile fără probleme și să-și continue activitatea apoi, a mai explicat Berceanu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.