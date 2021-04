Octavian Jurma: Dacă strategia se va limita mereu la a mări capacitatea la ATI, e la fel ca a spune că la un moment dat n-o să mai avem locuri în cimitire / De ce mai erau pacienți în acel TIR dacă s-a defectat instalația de oxigen? (VIDEO)

Octavian Jurma a vorbit, luni seară, pe B1 TV, despre tragedia de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din Capitală, unde trei pacienți au murit după o defecțiune apărută la instalația de oxigen în TIR-ul ATI. În acest context, epidemiologul a atras atenția că Terapia Intensivă este „locul în care boala se termină, nu în care boala se oprește”, motiv pentru care susține că strategia anti-pandemie nu se poate rezuma numai la a mări capacitatea acestor secții, ci este nevoie de „limitarea numărului de infecții”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.