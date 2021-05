Octavian Jurma: Guvernul este foarte gingaș cu zona negaționistă a populației / Când circulația cu mașina a devenit o problemă de siguranță, am introdus o discrimare între cei care au carnet și cei care nu au (VIDEO)

Dr. Octavian Jurma a declarat, luni seară, pe B1 TV, că „este anormal să adopți metode de pace într-un context de război”. „De aceea, dacă nu contextualizăm discuția, va fi foarte dificil să justificăm niște măsuri, cum ar fi de ce e discriminare dacă doar cei vaccinați pot să facă anumite lucruri”, a spus medicul, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Mușat.

Dr. Octavian Jurma, despre vaccinarea anti-COVID-19 și combaterea pandemiei

Întrebat câtă încredere are în acest „experimental”, cuvântul vehiculat tot mai des în spațiul public, inclusiv de autorități, pentru organizarea de evenimente sau la care să aibă acces doar persoanele vaccinate, cele testate sau cele care au anticorpii conferiți de trecerea prin boală, dr. Octavian Jurma a declarat: „Sincer, nu am foarte multă încredere. Guvernul, încă din noiembrie, este foarte gingaș, ca să spun așa, cu zona negaționistă a populației, cei care nu vor restricții, cei care nu vor să respecte regulile. (...) Știm foarte bine că în momentul în care ieșim din zona voluntară, în care eu sunt motivat de propria mea conștiință, de propriul meu sentiment de datorie, încep să intervină alte mecanisme și sunt două mecanisme mari, acela de coerciție sau acela de recompensă. Cel mai simplu exemplu este situația unui război. Or, România își poate permite să mențină o armată și să aibă doar cu voluntari un corp expedițional ș.a.m.d., dar dacă ar fi nevoie de un război și s-ar decreta o mobilizare generală, atunci nu mai stai la povești”.

Octavian Jurma susține că e un moment în care „interesul comunității precede și sunt situații excepționale în care ne aflăm, dar felul în care sunt discutate toate aceste lucruri sunt scoase din context”.

„Același lucru pe care îl faci într-un context de război este perfect anormal într-un context de pace, dar și viceversa – este anormal să adopți metode de pace într-un context de război și de aceea, dacă nu contextualizăm discuția, va fi foarte dificil să justificăm niște măsuri, cum ar fi de ce e discriminare dacă doar cei vaccinați pot să facă anumite lucruri. Dacă nu le scoatem din context să ne întrebăm, `stai un pic, de ce ne trebuie carnet ca să conducem pe autostrăzi, pe drumurile publice?` - a fost un moment în istoria omului în care nu era nevoie de carnet să conduci o mașină, însă, în momentul în care au fost suficient de mulți șoferi care să facă asta și ne-am dat seama că circulația cu mașina pe drumurile publice este o problemă de siguranță, am introdus o discriminare între cei care au carnet și cei care n-au carnet, și exemplele pot continua. De aceea, discuția asta, care e atât de ezitantă, nu face decât să alimenteze, pentru că intrăm în zona de relaxare generală. Ați văzut Israel și Marea Britanie, o mare parte din succesul de vaccinare este că vaccinarea s-a desfășurat în carantină strică, s-a desfășurat sub presiunea `trebuie să ieșim din carantină dacă ne vaccinăm`. La noi, am ieșit și fără vaccinare – asta nu e neapărat un lucru bun pentru vaccinare”, a mai spus medicul.

