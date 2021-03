Octavian Jurma: Internările la Terapie Intensivă au tendința să rămână mult mai mult în spital / O să avem nevoie de 1.600 de paturi de ATI ca să ținem pasul cu pandemia (VIDEO)

Epidemiologul Octavian Jurma a declarat, vineri, pe B1 TV, că varianta britanică a coronavirusului explică de ce al treilea val pandemic a debutat mai repede decât se așteptau specialiștii. Diferența reală între cele două valuri, spune medicul, este că atunci am pornit de la 500 de cazuri de COVID-19 la ATI, în timp ce de această dată s-a început de la 900, context în care era de așteptat să fie atins un nou record negativ din acest punct de vedere.

