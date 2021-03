Octavian Jurma: Ne asumăm riscuri tot mai mari, cu beneficii tot mai mici, încercând să oprim pandemia în spital. Pandemia se termină în spitale, în ATI și în cimitire, dar nu se oprește acolo (VIDEO)

Epidemiologul Octavian Jurma s-a arătat de părere, luni, pe B1 TV, că România pornește „cu un handicap” în al treilea val pandemic, având în vedere că „am intrat cu 90% din paturile ATI ocupate”. El a subliniat că pandemia nu poate fi oprită în spital, unde este tratată efectiv boala. „Doar boala poate fi tratată în spital și noi, dacă confundăm boala de COVID-19 cu pandemia de COVID-19, n-o s-o putem opri foarte ușor”, susține cercetătorul.

Cercetătorul Octavian Jurma, pe B1 TV, despre evoluția pandemiei de COVID-19 în România

Referitor la presiunea resimțită de spitale și în special de secțiile ATI, presiune care vine când numărul de cazuri este la un nivel mult mai redus decât în vârful epidemic de anul trecut, Octavian Jurma a declarat: „Da, așa este, din păcate. Când spui, uitați-vă la ATI, înseamnă că spui uitați-vă la ATI ca să aflați unde a fost pandemia acum trei-patru săptămâni. Este cu o lună după ce a trecut valul, deci nu mai putem face absolut nimic și atunci e foarte important de spus, pandemia se termină în spitale, în ATI și în cimitire, dar nu se oprește acolo. Ea se oprește prin teste, prin depistarea rapidă cu ajutorul testelor. Să nu uităm, Marea Britanie, pe lângă o rată de vaccinare incomparabil mai mare ca noi, testează de 10 ori la suta de mii de locuitori mai mult. Au o campanie foarte intensă de testare, pentru ca să poată izola devreme”.

„Faptul că acum avem un platou de teste, asta ne spune că acest val real este mai mare și rata de creștere este chiar mai mare și procentual față de debutul valului doi, și acesta este un lucru de mare îngrijorare pentru că am atras atenția și în alte ocazii că pornim cu un handicap în valul trei, faptul că într-adevăra aveam 50% din capacitate la începutul valului doi liberă, iar acum avem doar 10% - 15% din capacitate. Am intrat cu 90% din paturile ATI ocupate”, a adăugat medicul.

El a explicat că mulți dintre cei care se internează în spitale sunt dependenți de oxigen.

„Avem o creștere foarte accelerată a numărului de oameni care se internează în spitale, chiar mai mare, paradoxal, decât cea cu care crește rata celor confirmați, deci cazurile sunt mai grave în interiorul acestor depistări. Mulți dintre ei sunt dependenți de oxigen. În mod normal, dacă erau în valul unu, ar fi fost puși la ATI. Nu îi mai punem la ATI. Am transformat secțiile acestea în secții care sunt un soi de ATI light, dar riscul este mare. Ați văzut, aici apar de obicei aceste incidente, pentru că folosim oxigen într-o infrastructură care nu e adaptată, deci ne asumăm riscuri tot mai mari, cu beneficii tot mai mici, încercând să oprim pandemia în spital, iar pandemia nu poate fi oprită în spital. Doar boala poate fi tratată în spital și noi, dacă confundăm boala de COVID-19 cu pandemia de COVID-19, n-o s-o putem opri foarte ușor. Odată pornită, vedeți cât e de greu de oprit”, a mai spus Octavian Jurma.