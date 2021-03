Octavian Jurma: Pandemia a devenit un subiect politic. Nu ne putem baza doar pe ce ne vine de la U.E. Am ajuns să avem o situație epidemiologică mai proastă decât Republica Moldova (VIDEO)

Medicul Octavian Jurma a vorbit, vineri seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" despre direcția politică pe care a luat-o pandemia de COVID-19 și a subliniat importanța măsurilor individuale pe care trebuie să le ia România, independent de Uniunea Europeană pentru a trece mai repede peste criza sanitară.

"Este un moment în care putem să învățăm deja din propria experiență, putem să aruncăm manualele de epidemiologie care au fost scris pană acum, pentru că ultima pandemie a fost acum 100 de ani și putem să le rescriem în contextul a ceea am învățat în ultimii ani. Trebuie să începem să avem o imagine de ansamblu, unde merg soluțiile, ce soluții merg și să asamblam rațional niște soluții.

Un aspect foarte neplăcut în occident a fost polizarea extremă a pandemiei. Pandemia a devenit un subiect politic. Boris Johnson a făcut un pas în spate după ca pandemia a dat un pic cu el de pereți și acum ascultă de specialiști. Israelul, la fel, ascultă de specialiști, în Asia, nici nu se discută, se anunță foarte clar, în Australia ce zice ministrul sănătății e lege.

Trebuie ca mentalitate să scoatem în zona publică necesitățile unor masuri să începem un dialog real, dacă tot am politizat-o, hai să hotărâm noi ca națiune ce vrem. Vrem să tărăgănăm 3-4 ani această situație?!O putem face dacă o ținem așa.

Vaccinarea nu este o soluție românească, hai să punem și noi osul la treabă. Nu ne putem baza doar pe ce ne vine de la U.E. Am ajuns să avem o situație epidemiologică mai proastă decât Republica Moldova. Cum e posibil asa ceva?! Trebuie să luăm în serios pandemia. Nu ne putem așteptată că ne scoate U. E. din bucluc interferent ce ni se întâmplă sau ca ne vaccinează cu forța", a spus specialistul.

