Octavian Jurma: Trebuie să introducem beneficii atașate la testare, la declararea bolii și mai ales la vaccinare / Sunt nenumărate tulpini care își așteaptă rândul la prim-plan (VIDEO)

Epidemiologul Octavian Jurma a vorbit, luni, pe B1 TV, despre nevoia de măsuri de motivație pozitivă, fără de care susține că „nu vom mai putea merge înainte” indiferent care sunt restricțiile de protecție sanitară. Dacă nu sunt atașate beneficii pentru cei care se vaccinează, testează și izolează, spune medicul, „lumea va înceta” să mai facă demersuri de acest gen. Totodată, el a vorbit despre valurile pandemice și a explicat că fiecare dintre ele a fost practic produs de o nouă tulpină, iar pandemia, spre deosebire de om, „are resurse infinite”.

Ce a declarat Octavian Jurma despre evoluția pandemiei de COVID-19 și despre introducerea de beneficii la testare, vaccinare și declararea bolii

Întrebat dacă nu e riscantă strategia de a te baza pe toată lumea pentru a convinge populația să se vaccineze, având în vedere că în fiecare categorie probabil că există persoane cu viziuni anti-vaccinare sau anti-restricții, Octavian Jurma a declarat: „Nu, nu e riscant. Este chiar o idee foarte bună din punctul meu de vedere, în sensul în care, fără a trece la măsuri de motivație pozitivă, noi nu vom mai putea merge înainte, nici cu măsurile acestea de limitare a pandemiei, cu nimic. Trebuie să introducem beneficii atașate la testare, trebuie să introducem beneficii atașate inclusiv la declararea bolii și această izolare de 14 zile, și mai ales să atașăm beneficii la vaccinare. Dacă nu atașăm beneficii, lumea va înceta să le folosească. Ce motiv are omul să se vaccineze, să se testeze și să se izoleze dacă el știe că în luna iunie se va relaxa indiferent ce e, ca și cum aș încerca să îmi controlez adolescentul, spunându-i, `dacă nu faci ce spun eu, nu ți se va întâmpla absolut nimic`.

„Suntem într-o situație în care, pe de o parte, avem o pandemie care refuză să plece, să nu uităm, asta am subliniat și eu, că niciodată nu am coborât din val sub nivelul la care am intrat în val, deci când ne uităm așa la imaginea mare, de ansamblu, de un an de zile, avem o creștere constantă de tip izometric, care pune o presiune care crește și frânge încet-încet spinarea sistemului medical. Noi putem mobiliza resurse la infinit, dar nu avem resurse infinite, în vreme ce pandemia are resurse infinite de timp și resurse – se poate multiplica prin aceste variante la infinit. Fiecare val e produs de o nouă tulpină, dacă ne uităm cu atenție la el, și sunt nenumărate tulpine care își așteaptă rândul la prim-plan, ca să spunem așa. Vedem în Japonia că asistăm la un debut asumat, declarat – am verificat ieri pe agențiile de știri de limbă engleză și este asumat debutul valului patru în Japonia, se așteaptă să aibă numere mai mari decât au avut în valul trei. Nu avem motive să ne îndoim, pentru că până acum toate valurile au fost mai mari decât valul precedent, deși teoretic populația este imunizată de turmă”, a adăugat Octavian Jurma.

Până astăzi, 5 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 977.986 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată bilanțul prezentat luni de GCS, care a precizat că 875.487 de pacienți au fost declarați vindecați. Un număr de 24.190 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Din cele 3.611 de îmbolnăviri raportate luni, peste 1.000 au fost înregistrate în Capitală.