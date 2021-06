Octavian Jurma: Tulpina indiană de coronavirus e în circulație comunitară și va deveni dominantă până în septembrie. Infectează mai ușor tinerii nevaccinați. Răcelile trebuie tratate ca infecții COVID și testate (FOTO)

Epidemiologul Octavian Jurma susține că tulpina Delta (indiană) de coronavirus se află deja în circulație comunitară în România și că va deveni dominantă cel târziu în luna septembrie. Acesta a avertizat că tulpina indiană afectează mai ușor tinerii nevaccinați, iar aceștia confundă COVID-19 cu o răceală oarecare și continuă să fie activi, răspândind boala. „În această perioadă, orice răceală trebuie tratată că infecție COVID-19 și testată de preferință cu RT-PCR”, a insistat Jurma.

Octavian Jurma, despre răspândirea tulpinii indiene de coronavirus în România

„Nu doar ca tuplina Delta (indiana) a fost confirmata oficial in Romania inca din luna aprilie 2021, dar se afla deja in circulatie comunitara si in crestere exponentiala chiar daca tulpina Alpha (britanica) se afla in scadere accelerata.

Asa cum se vede din graficul de mai jos ponderea variantei Delta sa in totalul variantelor VOC (variante care produc ingrijorare) creste rapid. Astfel numarul total de infectari cu tulpina Delta a ajuns sa fie de 2x mai mare decat tulpina Gamma (braziliana) desi este in circulatie de 2x mai putin timp.

Avem astfel o confirmare rudimentara (testam si secventiem foarte putin), ca la adapostul retragerii tulpinii Alpha (britanice) care ne-a lovit in valul 3, pandemia introduce pe front o arma semnificativ mai periculoasa.

La rata curenta de crestere tulpina Delta (indiana) va castiga competitia cu varinata Gamma (braziliana) si va deveni dominata cel tarziu in luna septembrie, dar mai probabil la finalul lunii august”, a explicat Octavian Jurma, într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că, în Germania, Institutul Robert Koch a avertizat deja că și în această țară tulpina indiană a SARS-CoV-2 va deveni dominantă cel târziu în toamnă. Iar în Statele Unite ponderea acestei tulpini a crescut de la 6 la 10% într-o singură săptămână.

„Tulpina Delta este deja dominata in Moscova (Rusia are o rezistenta ridicata la vaccinare similara cu Romania) si este un pericol mai mare decat varianta britanica (Alpha) pe care o inlocuieste”, a mai scris specialistul.

Jurma a mai notat că tulpina indiană infectează mai ușor tinerii nevaccinați, care confundă COVID-19 cu o răceală, motiv pentru care continuă să fie activi și, deci, răspândesc boala: „Tulpina indiana (Delta) infecteaza mai usor adultii care au deja imunitate naturala sau vaccinala superficiala, dar si tinerii nevaccinati din zona 18-24 de ani. Tabloul clinic este de asemenea usor diferit la tineri decat pana acum. "Racelile" de care se plang tot mai multi tineri, pot fi de fapt infectii cu tulpina Delta, care la tineri evolueaza cu dureri de cap, dureri de gat, rinoree (curge nasul) si febra. Simptomele clasice persista dar pierderea mirosului nu mai este asa comuna. Tinerii pot confunda usor o raceala cu infectia cu Delta si astfel vor participa la evenimente sociale si raspandi boala, mai ales daca nu sunt vaccinati”.

În finalul postării, Octavian Jurma a insistat că trebuie manifestată maximă precauție, căci simplele răceli ar putea fi, în fapt, COVID-19: „Subliniez asta pentru ca am auzit deja stiri ca, dupa renuntarea la masca, la noi in tara a crescut numarul de raceli sezoniere, dar ca nu e cazul sa ne ingrijoram. In aceasta perioada orice raceala trebuie tratata ca infectie COVID-19 si testata de preferinta cu RT-PCR”.