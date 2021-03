Octavian Jurma: Vaccinarea nu are cum să oprească valul trei / UE, repetentă la capitolul măsuri / În general, infecția are loc acum în comunitățile familiale și în cercurile de prieteni (VIDEO)

Epidemiologul Octavian Jurma s-a arătat de părere, vineri, pe B1 TV, că toată Uniunea Europeană este „repetentă” la capitolul măsuri anti-coronavirus. Medicul susține că pandemia de COVID-19 poate fi stăpânită doar prin „măsuri triple – carantinare, testare intensivă și vaccinare intensivă”, adăugând că deși România vaccinează bine, nu o face intensiv. Totodată, el a explicat că în prezent virusul se răspândește mai degrabă în comunitățile familiale și în cercurile de prieteni decât în spațiile publice.

