Oferta generoasa si accesibila cu produse BIO pe Zabe.ro

Magazinul online Zabe.ro propune celor care urmeaza un regim de viata sanatos, o oferta generoasa cu produse BIO, foarte diversificata in ceea ce priveste continutul sau.

Prin urmare, magazinul care isi propune sa aduca zambet, armonie, bunastare si echilibru in vietile clientilor sai, este locul din care, la orice ora din zi si din noapte pot fi achizitionate alimente BIO, produse dedicate exclusiv copiilor, produse pentru infrumusetare, de curatenie, uleiuri esentiale, diverse dispozitive util de folosit de catre persoanele cu un stil de viata sanatos, suplimente si vitamine.

Toate ingredientele incluse in produsele de pe Zabe.ro provin din agricultura ecologica, ceea ce inseamna ca au un continut bogat in nutrienti de calitate, si nu contin chimicale. Alimentele BIO nu doar ca sustin un mod de viata sanatos, au si un impact minim asupra mediului inconjurator. In mod similar se poate vorbi despre orice alta categorie de produse din acest magazin cu produse ecologice.

Un alt avantaj al produselor BIO consta in faptul ca sunt sigure, pentru ca ingredientele pe care le includ nu au fost obtinute de pe terenuri ierbicidate sau din culturi pe care sa se fi utilizade pesticide sau hormoni. In mod cert, despre un produs care nu contine reziduuri toxice se poate spune ca este sigur!

Categoriile din magazinul cu produse ecologice sunt diverse

Site-ul contine categorii diferite, insa toate includ produse important de folosit in viata de zi cu zi. Concret, este vorba despre categoriile:

alimente: din care consumatorii online pot sa achizitioneze de la condimente, ceaiuri, esente diverse, dulciuri, cereale, practic, orice aliment de baza pentru o nutritie sanatoasa, la sucuri si bauturi BIO, produse apicole BIO si produse traditionale japoneze.

bebe si copii: este categoria din care pot fi achizitionate alimente dedicate celor mici, sucuri si bauturi, produse pentru ingrijire si igiena si, nu in ultimul rand, remedii naturiste 100%;

beauty: include produse ecologice pentru adulti – de la sapunuri, geluri de dus, sampon, creme diverse si uleiuri cosmetice, la ape florale si produse 100% naturale;

uleiuri esentiale: categoria ofera numeroase tipuri de ulei esential - de melisa, lavanda, trandafir, menta, lamaie, immortele si multe altele;

curatenie si intretinere: de la detergenti universali, la detergenti de vase, rufe si pana la solutii diverse si dezinfectanti, categoria ofera toate produsele BIO necesare pentru o casa curata;

dispozitive: este o categorie in care au fost incluse germinatoare, seminte pentru germinat, diverse aparate si consumabile;

nu in ultimul rand, Zabe ofera suplimente si vitamine, in ideea in care isi doreste sa propuna o plaja mare de produse care sa sustina un stil de viata sanatos;

Dincolo de oferta absolut generoasa, Zabe deruleaza o politica orientata catre client

Constientizand plusul de valoare oferit de clientii multumiti, managementul Zabe ii are in prim planul tuturor activitatilor. Produsele de pe site sunt corect descrise, astfel incat clientul sa poata face achizitii asumat si in cunostinta de cauza. Comenzile se pot realiza pe site, in cadrul unui proces foarte simplu, iar livrarile se fac in cel mult 48 de ore.