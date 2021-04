Ofertă Paște în Delta Dunării 2021: „Puflene Resort” din Murighiol, o alegere perfectă pentru Sărbătorile Pascale (FOTO, VIDEO)

Sărbătorile Pascale bat la ușă! În cazul în care nu v-ați gândit încă unde să mergeți în acest an, iată o opțiune de luat în calcul.

„Puflene Resort” din Murighiol este noul etalon al ospitalitătii din Delta Dunării. Posibilitățile de relaxare sunt multiple și răspund celor mai exigente cerințe.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.