OFICIAL! Bullying-ul în școli este INTERZIS. Legea a intrat în vigoare. Evaluare psihologică pentru victime, dar și pentru agresori. Ce NU mai au voie elevii să facă

Legea care interzice bullying-ul în școli intră în vigoare de vineri. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul luni. (Detalii AICI)

Potrivit prevederilor este interzis orice comportament care constă în violență psihologică.

Bullying-ul a fost interzis in scoli, gratie modificarii Legii Educatiei nationale nr. 1/2011. Astfel, potrivit modificarilor, Legea educatiei defineste ca violenta psihologica-bullying drept actiunea sau seria de actiuni fizice, verbale, relationale si/sau cibernetice, intr-un context social dificil de evitat, savarsite cu intentie, in mod constant si repetat, care implica un dezechilibru de putere, care are drept consecinta atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptate impotriva unei persoane sau unui grup de persoane si vizeaza aspecte de discriminare si excludere sociala, care pot fi legate de apartenenta la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala, caracteristicile personale, actiune sau serie de actiuni, comportamente ce se desfasoara in unitatile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale.

Poti citi aici proiectul de lege privind interzicerea bullying-ului in scoli.