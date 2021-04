Decizia de înființare a Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate la 1 iunie, publicată în Monitorul Oficial

Decizia privind înființarea unui Comitet interministerial pentru revenirea României la normalitate la 1 iunie a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Președintele acestui comitet este prim-ministrul, în timp ce funcția de vicepreședinte este ocupată de secretarul general al Guvernului. Organismul are ca scop coordonarea, aplicarea și monitorizarea măsurilor în vederea pregătirii revenirii României la normalitate în contextul pandemiei de coronavirus, informează Agerpres.

Potrivit deciziei premierului, Comitetul interministerial are următoarele atribuții: ”stabileşte domeniile de intervenţie şi coordonatorii acestora; stabileşte acţiunile prioritare şi măsurile specifice, la propunerea ministerelor de resort sau a instituţiilor publice competente; stabileşte calendarul de implementare; monitorizează şi evaluează îndeplinirea atribuţiilor”.

Comitetul, care se reunește în ședință săptămânal, este format din următoarele ministere și instituții: Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Institutul Naţional pentru Sănătate Publică.

Florin Cîțu: Vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iulie

Într-o conferință de presă organizată pe 5 aprilie, premierul Florin Cîțu a anunțat înființarea acestui comitet, precizând că România ar trebui să aibă 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID până la finele lunii mai și 10 milioane până la sfârșitul lui iulie.

"Avem dozele, deja sunt programate și vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iulie. Sunt 70% dintre persoanele adulte și putem să vorbim clar de o redeschidere a economiei aproape în totalitate. Am făcut tot ce este posibil, am devansat, am adus mai aproape aceste date, știți bine că în februarie vorbeam de finalul lui septembrie, avem acum dozele programate pentru finalul lunii iunie, dar trebuie să ne programăm, să mergem să ne vaccinăm", a spus Florin Cîțu.