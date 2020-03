După ce primarul Devei, Florin Oancea, a fost depistat cu coronavirus, edilul a anunțat că și fiica lui a fost infectată cu virusul COVID-19.

Oancea a luat virusul după ce a participat la ședința PNL, deși el a precizat însă că nu îl cunoștea pe Chițac, prin urmare, la reuniunea cu pricina, nu s-au salutat și nu și-au strâns mâna.

De asemenea, atât fiul cât și soția primarului au fost testați, dar în cazul lor rezultatul a ieșit negativ.

Edilul a publicat, pe Facebook, o poză cu fiica lui în timp ce era dusă la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Tot acolo se află internat și el. Tânăra și-a făcut un selfie, îmbrăcată într-un costum de protecție, în timp ce se afla în ambulanță, și nu într-o izoletă, așa cum s-a întâmplat în cazul altor români infectați cu coronavirus, care au fost duși la spital.

Iată mesajul publicat de Florin Oancea, pe Facebook.

"Dragi prieteni,

Am primit în această după-amiază rezultatele testării epidemiologice pentru familia mea.

Soţia şi băiatul – rezultate NEGATIVE, deci nu sunt infectaţi cu virusul COVID – 19

Fata mea – din păcate, rezultat POZITIV - şi acum a ajuns alături de mine, la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

Şi-a făcut şi un selfie în ambulanţa care a adus-o, făcând semnul victoriei, draga de ea.

Nu ne lăsăm! Cu credinţă şi speranţă vom trece peste toate încercările vieţii!", a scris edilul pe internet.

Activitatea Primăriei Deva a fost suspendată pentru cel puţin 14 zile, după ce aproximativ 60 de angajaţi au intrat în izolare după ce au intrat în contact direct cu primarul Florin Oancea sau cu administratorul public Adrian David, ambii depistaţi cu COVID-19.

„Mă simt bine, nu am nicio simptomatologie. Vineri, în urma conferinței de presă susținută de premierul Ludovic Orban în care am aflat că un coleg senator este pozitiv cu COVID-19 și s-a luat decizia să ne autoizolăm, am mers acasă, m-am autoizolat, am solicitat DSP să-mi facă un test și a fost confirmat pozitiv.

Cel mai sigur am fost contaminat la acea întâlnire din data de 9 martie, de la București, a Biroului Politic Național.

Întâlnirea a durat câteva ore, nu pot să mă pronunț cum am luat, de unde am luat. Cert este că nu îl cunoșteam personal pe domnul Chițac, deci nu am dat mâna cu dânsul, nu ne-am salutat, dar am fost în aceeași încăpere”, a declarat Florin Oancea.

Primarul Devei, Florin Oancea, dar şi administratorul public, Adrian David Nicolae, au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19. Cei doi au luat virusul de la senatorul Vergil Chiţac, primul politician român confirmat cu coronavirus, în timp ce se aflau la ședința PNL.

Reamintim că aproape 170.000 de îmbolnăviri cu noul coronavirus au fost raporate în întreaga lume până luni dimineață, circa 77.780 fiind cazuri recuperate. Numărul deceselor a sărit de 6.500.

Cele mai multe infectări au fost raportate în China - peste 80.000. Aceasta este urmată de Italia, cu aproape 25.000, și de Iran, cu aproape 14.000.

Tot în China au fost raportate în total și cele mai multe decese - peste 3.200. În Italia au murit 1.809 oameni, iar în Iran - 724.

În România, sunt 158 de persoane care au luat virusul COVID-19, iar 9 dintre acestea s-au vindecat.