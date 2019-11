Scene HALUCINANTE în curtea Poliției din Arad. Un fost ofițer DGA PLÂNGE ÎN HOHOTE: ’Dacă înregistrarea ar fi dată cuiva, ar însemna că eu mai am foarte puţine ore de viaţă’ (VIDEO)

Scene tragi-comice în curtea Inspectoratului de Poliției Județean (IPJ) Arad.

George Tabuia, un fost ofiţer al Direcţiei Judeţene Anticorupţie (DJA) Arad cercetat pentru şantaj, a fost filmat plângând în hohote, înconjurat de doi polițiști.

Bărbatul le cere, în imaginile filmate, celor doi „să n-o dea la nimeni”.

Din filmuleț se pare că ar fi vorba de o hârtie, dar fostul ofiţer DGA, transferat la IPJ Arad după ce a fost deschis pe numele său un dosar penal pentru şantaj, susţine că e vorba de „o înregistrare video în care apar numele cele mai grele din mafia transportatorilor din Arad şi care, dacă ar fi dată cuiva, ar însemna că eu mai am foarte puţine ore de viaţă”.

Scena din curtea Poliției Arad vine la scurt timp după ce fostul ofiţer DGA a fost pus sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat că l-a şantajat pe un om de afaceri local, notează adevarul.ro.

Practic, Tabuia este acuzat că l-a şantajat pe denunţător să îi dea un comision de 200 de euro pentru că i-a aranjat un contract de lucrări de construcţii la casa socrului său.

„În imagini apare un agent de poliţie, fost angajat al Serviciului Judeţean Anticorupţie Arad, cercetat în prezent într-un dosar al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara pentru o faptă care nu are legătură cu atribuţiile de serviciu. De altfel, la scurt timp după dobândirea calităţii de suspect în cauză, agentul a solicitat, prin raport, încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea noastră. Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile legale, dosarul este în competenţa exclusivă a procurorului, sens în care nu suntem în măsură să vă oferim alte date. Totodată, cu acest prilej, precizăm că instituţia noastră se delimitează total de comportamente ilegale sau în dezacord cu normele morale, fiind o unitate bazată pe valori profunde, în deplin respect faţă de competenţele profesionale ale personalului propriu”, au transmis reprezentanţii DGA.

