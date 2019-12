EXCLUSIV / Peste 1,3 milioane de oi au fost exportate în acest an de către România. Istoria scandalului privind transportul animalelor vii în condiții chinuitoare (VIDEO)

EXCLUSIV ONLINE / După ce nava Queen Hind, sub pavilion Palau, care avea un echipaj de 22 marinari de naționalitate siriană și care exporta un efectiv de 14.600 de oi ce trebuiau să ajungă în Arabia Saudită, s-a răsturnat în Portul Midia și a produs o adevărată tragedie prin faptul că aproape toate animalele au murit în condiții chinuitoare, problema opririi exportului de animale vii de către România a reapărut pe masa discuțiilor.

De altfel, stoparea acestor exporturi era cerută încă din vară de către Animals International care a prezentat condițiile cumplite în care animalele sunt transportate, iar acum subiectul a ajuns și în dezbaterea Parlamentului European. În plus, și premierul Ludovic Orban s-a pronunțat în favoarea acest.

La solicitarea B1.ro, DSVSA Constanța a prezentat o statistică oficială a numărului de animale vii transportate în acest an în afara granițelor țării.

"De la începutul anului 2019 până la data de 30.11.2019 au fost exportate un număr de 68.902 capete bovine, 1.384.784 de capete ovine și 153 de capete caprine de către un număr de 51 societăți", se arată în răspunsul oficial primit de la DSVSA Constanța.

În urma vizitei făcute de premierul Viorica Dăncilă în țările din Golful Persic, în octombrie 2018, s-a convenit ca România să livreze 200.000 de ovine. Primul lot, de 70.000 de capete de ovine, ar fi trebuit să fie exportat în luna martie. Dar, la scurt timp, contractul încheiat cu societatea Al Mawashi din Kuweit a devenit ținta unei campanii online, prin care se cerea României să renunțe la el. Motivul? Oile sunt supuse unor cruzimi nejustificate când sunt transportate în Orientul Mijlociu, susțineau inițiatorii. Campania era derulată de Animals International, aripa globală a ONG-ului australian Animals Australia.

Mai exact, în iulie 2018, Animals International a trimis o scrisoare oficială Ministerului Agriculturii din România, avertizând că Al Mawashi, o companie din Kuweit de transport și tranzacționare a animalelor, ar putea veni în România să ia animale vii, după ce Australia şi-a închis porţile.

De asemenea, potrivit directorului pe Europa al Animals International, Guvernul român a primit acces la filmările şi informaţiile obţinute pe durata a cinci curse, respectiv mai-noiembrie 2017, ale celui mai performant vapor folosit de Al Mawashi, nava Awassi Express pe care au pierit de căldură cel puţin 4000 de oi. Filmările explicite arată că ovinele mor de cald, gâfâind pentru oxigen, sufocate în propriile dejecţii, incapabile să se odihnească şi să ajungă la hrană sau apă.

