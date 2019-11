EXCLUSIV // Scandalul oilor ucise: O altă navă este pregătită să plece, marți noapte, cu o nouă încărcătură / Un vas de transport de animale refuzat în Portugalia pentru condiții neconforme a ajuns tot în Portul Midia (FOTO, VIDEO)

EXCLUSIV // După ce nava Queen Hind, sub pavilion Palau, care avea un echipaj de 22 marinari de naționalitate siriană și care exporta un efectiv de 14.600 de oi ce trebuiau să ajungă în Arabia Saudită, s-a răsturnat duminică în Portul Midia, în România s-a declanșat un scandal care deja a depășit granițele țării, din cauza faptului că, după două zile, autoritățile au reușit să salveze doar 60 de oi. (Detalii AICI și AICI).

Iată însă că, în plin scandal legat de modul în care sunt lăsate animalele să agonizeze, o altă navă se pregătește să plece din porul Midia, marți noapte, cu o nouă încărcătură de oi. Este vorba de nava Maysa, sub pavilion Panama, care se află în acest moment în portul Midia, portivit datelor publice. Acest aspect a fost sesizat B1.ro de către Mihai Chirca, reprezentantul asociației Kola Kariola, care se află acum la fața locului încercând să salveze cât mai multe oi

”Reprezentanți unor firme concurente au stat de vorbă cu noi și ne-au spus că vasul Maysa este deja în port cu încărcătură la noapte”, a declarat Mihai Chirca, pentru B1.ro

Navă refuzată în Portugalia, ajunge în România

În același timp, tot în portul Midia, ajunge o altă navă specializată în transportul de animale vii, după ce ar fi fost refuzată în Portugalia, din cauza condițiilor neconforme.

Reprezentanții Animals International au declarat pentru B1.ro că nava Julia L. S., sub pavilion Tanzanian, ar fi trebuit să încarce acum câteva săptămâni un transport de animale în portul Setubal, din Portugalia, dar a fost declarată neconformă de cei de acolo. Ulterior, nava a fost redirecționată către Portul Midia, după cum se poate observa și din datele publice.

Exportul de animale, în continuă creștere

Exporturile de animale vii din România au înregistrat o creștere constantă în ultimul deceniu. Din 2009 și până în 2018, din portul Midia au plecat, spre țările arabe, efective de ovine în greutate totală de 546.654 de tone.

Evoluția exporturilor prin acest port demonstrează cât se poate de grăitor creșterea interesului partenerilor arabi pentru ovinele românești. Astfel, în anul 2009, au fost exportate 10.918 tone; în 2010 - 29.865 tone; în 2011 - 22.457 tone; în 2012 - 49.245 tone; în 2013 - 64.993 tone; în 2014 - 58.690 tone; în 2015 - 48.515 tone; în 2016 - 93.299 tone; în 2017 - 97.738 tone; în 2018 - 70.934 tone. Iar în primele cinci luni din anul 2019 au fost exportați berbecuți în greutate totală de 37.438 tone.

