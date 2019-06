Claudiu Manda și Olguța Vasilescu sutn mult mai bogați după nunta pe care au organizat-o în luna martie a acestui an.

Cei doi politicieni au primit bunuri în valoare de 246.400 de euro, 334.000 lei și 5.200 de dolari.

Aceste sume se adaugă la cadourile spectaculoase, în valoare de 30.000 de euro, pe care le-au primit la cununia civilă, potrivit declarațieid e avere de pusă de Manda pe site-ul Senatului.

Cei mai importanţi oameni au fost prezenţi la Işalniţa,județul Dolj, la finele lunii martie, la nunta lui Claudiu Manda cu Lia Olguţa Vasilescu. Cununia civilă a avut loc de Dragobete.

La nuntă au fost prezenți inclusiv fostul lider PSD, Liviu Dragnea și premierul Viorica Dăncilă.

