Topul statelor cu cele mai multe medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică. Pe ce loc se află România (VIDEO)

România se află pe locul 7 în topul statelor care au obținut cele mai multe medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică (OIM). Top 20 este condus de China, arată o scurtă analiză video postată pe contul de Youtube WawamuStats.

Prima olimpiadă internațională de matematică a fost organizată chiar în România, în 1959. Șapte state au participat atunci. Cu timpul, elevi din tot mai multe țări s-au alăturat, așa că acum la acest concurs participă copii din o sută de state de pe cinci continente. Olimpiada a avut loc în fiecare an, cu excepția anului 1980.

