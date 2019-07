OLIMPIADELE COPILĂRIEI: 7 zile de distracție în Parcul Sebastian din Sectorul 5 al Capitalei (VIDEO)

Timp de o săptămână, Parcul Sebastian găzduiește "Olimpiadele Copilăriei", eveniment ce se află la cea de-a treia ediție. Zi de zi, copiii, părinții și bunicii se pot bucura împreună de jocuri, competiții în aer liber, dar și de numeroase spectacole.

