Olimpiadele Copilăriei, eveniment aflat la cea de-a treia ediţie, a reuşit să adune şi în acest an zeci de copii şi părinţi din sectorul 5, dornici să-şi petreacă timpul împreună, în aer liber. În cadrul evenimentului, atât cei mici, cât şi cei mari readuc la viaţă jocurile generaţiei cu cheia la gât.

”Olimpiadele copilăriei se află la cea de a treia ediție. Se desfășoară în Sectorul 5. Este un proiect dezvoltat de Centrul cultural și de tineret Ștefan Iordache. Spuneam că este a treia ediție. Scopul, ca lumea să iasa din case. Copiii să nu mai petreacă atât de mult timp în fața tabletelor sau în fața telefoanelor și așa mai departe. Să se joace împreună cu copiii, cu bunicii și foarte important, să se întoarcă la jocurile copilăriei,bunicilor. Petrec timp de calitate, ascultă muzică bună, văd cum se face un face painting, dar în mijlocul tuturor lucrurilor este joacă”, a declarat Vlad Ionescu, prezentatorul evenimentului.

”Copilului modern dacă îi dai varianta ce ai vrea să faci, să te joci cu mama și cu tata în parc sau să stai pe tabletă, ghici ce ar alege... Să te joci cu mama și cu tata în parc. În fiecare an copiii deja așteaptă Școala de joacă să vină să se joace jocurile copilăriei”, a declarat Oana Popa, manager proiect ”Școala de joacă”.

Evenimentul aflat la cea de-a treia ediție reușește de fiecare dată să-i anime pe cei mici la activități recreative, sportive și educative.

