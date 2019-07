Olimpiadele Copilăriei, eveniment aflat la cea de-a treia ediţie, a reuşit să adune şi în acest an sute de copii şi părinţi din Sectorul 5, dornici să-şi petreacă timpul împreună, în aer liber. În cadrul evenimentului, atât cei mici, cât şi cei mari au avut parte de nenumarate surprize. De la mini concerte şi momente de magie până la lecţii de prim ajutor.

Aseară, parcul Sebastian din Sectorul 5 s-a dovedit neîncăpător pentru copiii şi părinţii veniţi să ia parte la Olimpiadele Copilăriei, eveniment organizat de primărie şi Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”.

Iar surprizele s-au ţinut lanţ. Cei mici au avut parte de momente de magie, care i-au încântat atât pe ei cât şi pe cei mari. Cei mai curajoşi au încercat şi ei să facă ce au văzut la magicienii din faţa lor.

“Am nevoie de cineva care are pe tricou un dinozaur, sau ceva de genul ăsta. Are cineva? Tu, tu, tu! Vino, vino! Şi mai am nevoie de cineva care pe tricou are o şapcă. Are cineva o şapcă pe tricou?”

Însă nu doar de magie au avut parte cei mici. Au urmat miniconcerte şi spectacole de ventrilocie.

Şi tot în cadrul evenimentului au fost organizate adevărate cursuri de prim ajutor dar şi de protecţie în caz de cutremur.

În paralel, cei mici s-au putut bucura şi de ateliere de machiaj, de gătit sau de actorie.

“Este vorba despre un eveniment al Primăriei Sectorului 5, organizat împreună cu Centrul Cultural “Ștefan Iordache”. Este o atmosferă foarte bună, copiii sunt încântați. S-au ținut multe ateliere care i-au făcut fericiți pe cei mici”, a spus unul dintre prezentatorii evenimentului.