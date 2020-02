Descoperire macabră în Olt: Bărbat decapitat de propriul câine (VIDEO)

Caz șocant în județul Olt! Un bărbat din localitatea Osica de Sus a murit după ce a fost decapitat de propriul câine. Până și anchetatorii au fost șocați când l-au găsit pe bărbat, în curtea casei, sfâșiat de câinele de rasă pe care-l avea. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Medicină Legală pentru necropsie.

Descoperirea macabră a fost făcută de un vecin. Pentru că nu-l mai văzuse pe bărbatul de 72 de ani de câteva zile, acesta a mers la el acasă și l-a găsit decapitat.

