Descoperire TERIFIANTĂ la CARACAL! CRANII UMANE găsite pe câmp, la mică distanță de locuința lui Gheorghe Dincă

Două cranii umane și mai multe fragmente osoase au fost găsite pe un câmp din comuna Brîncoveni, judeţul Olt, la aproximativ 30 de kilometri de locuința lui Gheorghe Dincă, notează stirescu.ro.

Râmășițele au fost descoperite de un bărbat care își ara terenul.

„Am arat și când am arat ne-am pomenit cu niște oase și până când a venit poliția am dat de încă un cap și un schelet întreg la marginea drumului Erau niște cadavre vechi, nu s-au găsit haine. Noi am arat aici și în alți ani, dar nu am dat de așa ceva”, a spus bărbatul.

TRAGEDIE ÎN TELEVIZIUNE! FANII LUI CABRAL SUNT ÎN LACRIMI! "S-A SINUCIS CU O STICLĂ!" IMAGINI GREU DE PRIVIT

Prima ipoteză a anchetatorilor este că rămășițele aparțin soldaților căzuți pe front în Al Doilea Război Mondial, dar locuitorii se tem că ar putea fi ale adolescentelor dispărute în această vară, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

Persoanele care au găsit fragmentele osoase au fost audiate şi s-a dispus o expertiză antropologică de către Institutul Naţional de Medicină Legală Bucureşti.