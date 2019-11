Caz revoltător: Femeie cu arsuri grave, plimbată între trei spitale, timp de două săptămâni (VIDEO)

Deşi au trecut patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, încă un mare ars a fost plimbat, jumătate de lună, prin trei spitale din România. Este vorba despre o femeie care a trecut prin spitalele din Slatina, Brașov şi Iași. Mai mult, familia ei acuză că pacienta s-a infectat cu bacterii în spital, informează B1 TV.

Femeia, care are 60 de ani, a suferit arsuri severe în timp ce muncea în gospodăria ei dintr-o comună a judeţului Olt.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.