MACABRU! Un cunoscut om de afaceri, omorât în bătaie de patru tineri (VIDEO)

Incident şocant noaptea trecută în Mehedinţi.

Un om de afaceri, în vârstă de 46 de ani, a fost omorât în bătaie de patru tineri care i-au blocat dumul cu căruţele.

Scenele cumplite s-au derulat în noaptea de marți spre miercuri, pe o şosea din Mehedinţi. Patronul unui depozit de materiale de construcţii, mergea spre casă împreună cu un angajat, când au observat că drumul din localitate era blocată de două căruţe.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Omul de afaceri şi-a rugat angajatul să le spună indivizilor să-şi mute căruţele, însă cei patru tineri nu au stat prea mult pe gânduri şi l-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele.

ADIO, MIOARA ROMAN! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI: NU S-A SIMȚIT PREA BINE...

Şeful i-a sărit acestuia în ajutor, însă gestul i-a fost fatal pentru că a fost lovit în cap cu o bâtă şi s-a prăbuşit pe loc. Imediat dupa atac, agresorii au fugit de la fața locului.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Câțiva localnici, martori la scenele de groază au sunat la 112. La fața locului au intervenit de urgență echipele de intervenție.

Din nefericire, omul de afaceri nu a mai putut fi salvat de către medici.

După aproape o ora, cei patru indivizi au fost prinși de către polițiști și duși la audieri. Ei sunt acum cercetați pentru omor și riscă ani grei de închisoare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.