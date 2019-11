Omar Hayssam, la un pas de eliberare: Afaceristul cere să iasă din închisoare din motive medicale (VIDEO)

Omar Hayssam este aproape de libertate. Afaceristul a cerut întreruperea pedepsei din motive medicale, informează B1 TV. Acesta a fost condamnat în trei dosare, printre care și cel al răpirii celor trei jurnaliști români, în Irak, în anul 2005.

ȘOC ÎN LUMEA MONDEANĂ! ANDREEA BĂLAN, PRINSĂ ÎN FAPT: „SE POATE ȘI ÎN PATRU”! (GALERIE FOTO INCEDNIARĂ)

Omar Hayssam vrea în libertate, iar avocatul său a făcut deja toate demersurile necesare. Magistrații Curții de Apel Ploiești vor decide dacă îi aprobă sau nu cererea lui Hayssam.

BOMBA ANULUI! FUEGO, PRINS ÎN FAPT CU MIRABELA DAUER! IRINA LOGHIN A AFLAT ADEVĂRUL! IMAGINI BOMBĂ

Sirianul Omar Hayssam a cerut întreruperea pedepsei din motive medicale. Nu este prima dată când, sub pretextul bolii, el încearcă să iasă din închisoare. Precedenta tentativă de obținere a eliberării condiționate a avut loc anul trecut și a fost respinsă de judecători.

Omar Hayssam este închis la Penitenciarul de maximă siguranță Mărgineni. Acolo ispășește o pedeapsă de 23 de ani de închisoare. Omar Hayssam a fost condamnat în trei dosare grele, între care și cel al răpirii jurnaliștilor români în Irak, în anul 2005.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.