După șase ani de la crima care a îngrozit Marea Britanie, un român, principalul suspect de uciderea unei artiste britanice, a fost prins de polițiștii români, la Cluj. Tânărul, de 27 de ani, a fost ridicat de polițiști chiar din locuința sa.

"In aceasta dimineata, politistii din cadrul Directiei de Investigatii Criminale - I.G.P.R. si cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o perchezitie, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infractiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un barbat, de 27 de ani, cetatean roman, care ar fi comis fapta la finalul anului 2013, in localitatea britanica Bosham", a transmis, miercuri, Politia Romana, conform ziare.com

Sursa citata a precizat ca, pe durata perchezitiei, a fost pus in aplicare si un mandat european de arestare pe numele tânărului, emis de autoritățile din Marea Britanie, suspectul urmând a fi prezentat magistratilor Curții de Apel Cluj, în vederea confirmării mandatului.