Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că nu există dovezi care să sugereze că prezența anticorpilor în sânge poate determina dacă persoanele care au fost infectate au dezvoltat imunitate la coronavirus. Dr. Mike Ryan, directorul executiv al OMS pentru urgențe medicale, a declarat vineri că nu există nicio dovadă până în prezent că o mare parte a populației a dezvoltat imunitate la COVID-19.

„Poate că a existat o așteptare foarte mare prividn dezvoltarea imunității și mulți ar putea spera ca majoritatea oamenilor din societate să fi dezvoltat deja anticorpi. Cred că dovezile generale sunt îndreptate împotriva acestui lucru ... deci s-ar putea să nu rezolve problema pe care guvernele încearcă să o rezolve", a declarat reprezentantul OMS, potrivit cnn.com.

Numărul de pacienți recuperați cu coronavirus care au fost testați pozitiv a ridicat îngrijorări cu privire la modul de formare a anticorpilor ca răspuns la Covid-19. Deși oamenii de știință spun că nu există încă dovezi că o persoană care a fost testată pozitiv poate răspândi virusul în continuare, nu au existat studii concludente care să excludă asta.

Cursă între giganții farmaceutici pentru găsirea unui vaccin

În contexul în care oamenii de știință atrag ateenția că doar găsirea unui vaccin poate duce la grăbirea ridicării restricțiilor, marile companii din domeniul farmaceutic au lansat o aprigă luptă pentru găsirea unui vaccin eficient împotriva noul ui coronavirus. Astfel, există 70 de vaccinuri pentru coronavirus în dezvoltare la nivel mondial, trei candidați fiind deja testați în studiile pe oameni, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Cel mai avansat în cadrul procesului clinic este un vaccin experimental dezvoltat de CanSino Biologics Inc., de la Hong Kong, și Institutul de Biotehnologie din Beijing, care se află în faza a 2-a. Celelalte două vaccinuri testate pe oameni sunt tratamente dezvoltate separat de producătorii americani Moderna Inc și Inovio Pharmaceuticals Inc., conform unui document OMS, citat de Bloomberg.

Bilanțul provocat de COVID-19

Noul coronavirus se răspândește pe zi ce trece la nivel mondial. Potrivit ultimelor date despre bilanțul provocatd e COVID-19 indică peste 2,2 milioane de persoane confirmate cu COVID-19. Tot la nivel global, numărul deceselor înregistrate în rândul pacienților infectați cu coronavirus a trecut de 154.000, în timp ce alți aproape 579.000 s-au vindecat.

SUA pare epicentrul pandemiei globale, cu peste 710.000 de cazuri de COVID-19 diagnosticate deja, dar și cu aproximativ 37.000 de decese.

Europa are și ea peste 1 milion de cazuri confirmate, cu aproape 97.000 de decese. Spania, Italia, Franța, Germania și Marea Britanie au fiecare peste 100.000 de pacienți testați pozitiv pentru coronavirus deja, cu mențiunea că Regatul spaniol se îndreaptă spre un nou prag psihologic, cel de 200.000. Totuși, italienii au raportat cele mai multe decese până în prezent, aproape 23.000.