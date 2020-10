OMS: Numărul deceselor cauzate zilnic de COVID-19 a crescut cu 40% față de săptămâna trecută (VIDEO)

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că numărul deceselor cauzate zilnic de Covid-19 a crescut cu aproape 40% faţa de saptamâna trecuta. Cel mai rau stau Franţa, cu peste 500 de morţi, Marea Britanie cu peste 300 de decese şi Spania şi Italia, cu peste 200 de victime.

OMS transmite că și în Olanda și în Rusia sunt focare foarte puternice de COVID-19, aproape o treime din aceste țări sunt menționate. În ceea ce privește numărul paturilor din ATI, Organizația Monidală a Sănătății trage un semnal de alarmă.

Cel mai grav caz de se înregistrează în Belgia unde sunt aproape 13.000 de cazuri noi în 24 de ore, la o populație de 11,5 milioane de locuitori. Oficialii sunt de părere că în două săptămâni va fi atins pragul de 2.000 de cazuri și capacitatea de tratament în terapie intensivă este de fix 2.000 de paturi, urmând ca în acest caz medicii să fie nevoiți să facă o alegere, așa cum s-a întâmplat și în Italia.

Într-o situația destul de gravă este și Franța, care a înregistrat o creștere cu 60% față a numărului de infectări, față de săptămânile anterior. Astfel că sunt înregistrate aproximativ 523 de decese pe zi, dintre acestea 235 sunt în azilele pentru vârstinic. Aceștia nu mai sunt transportați la spital în acest moment, iar capacitatea la ATI este o problemă în toată Europa. În Spania avem 270 de decese înregistrate zilnic.

În ceea ce privește vaccinarea, oficialii au anunțat că undeva la începutul anului 2021 va putea fi realizată vaccinarea, dar numărul vaccinurilor ar putea să nu fie suficient pentru toată lumea. În prezent se poartă negocieri cu șapte companii farmaceutice, care sunt în studii.

Vor avea prioritate vârstincii și persoanele care suferă de alte boli. Oficialii anunță că totul depinde doar de comportamentul cetățenilor.

