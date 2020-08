OMS recomandă amânarea vizitelor de rutină la stomatolog, în timpul pandemiei. Curățarea dinților cu apă și jet de aer sau ultrasunete sunt proceduri ce ar putea conduce la răspândirea COVID-19

Organizația Mondială a Sănătăţii recomandă amânarea vizitelor de rutină la stomatolog! Curăţarea dinţilor cu jet de aer sau apă şi îndepărtarea cu ultrasunete a depunerilor sunt proceduri care ar putea răspândi virusul COVID-19, spun experţii. Pe de altă parte, tot aceştia recunosc că, momentan, nu există date suficiente pentru a stabili care este riscul real de transmitere.

Deşi nu există date suficiente privind transmiterea virusului în cabinetului unui stomatolog, aşa cum susţin reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, medicii atrag atenţia şi spun că toate măsurile de protecţie împotriva noului coronavirus au fost luate. Mai mult decât atât ei susţin că vizitele pot fi amânate dacă nu este ceva grav. În cazul în care problemele de sănătate orală se complină, vizita în cabinetul medicului nu ar trebui amânată.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă amânarea vizitelor la medicul stomatolog, pentru controalele de rutină. Dacă problemele se agravează însă specialiștii sunt de părere că nu ar trebui să se întârzie tratamentul.

Medicul Bilal Takouzli a explicat, în direct pe B1 TV „putem sa ne limitam, adica sa nu mergem la acele consultatii o data la 6 luni, acelea pot fi amnate. In mom in care avem probleme mai grave, recomandarea este sa nu amanam pentru ca cu cat amanam mai mult cu atat va fi mai rau”.

Medicii cabinetelor stomatologice spun că sunt pregătiţi. Înainte de a se aşeza pe scaun, pacientii trec printr-un filtru încă de la intrare. Nu se întâlnesc unii cu altii. Programarile sunt facute doar online.

„Pacienții sunt echipati de la intrarea în cabinet cu halat, bonetă, mască, botoși. Există niște soluții speciale cu care dânșii se clătesc înainte să ne apucăm de tratament și apoi după ce am terminat tratamentul se igienizează, se sterilizează suprafețele și aerul, bineînțeles, cu lămpi cu ultraviolete”, a explicat medicul stomatolog Bilal Takouzli.

Şi în cazul medicilior au fost luate măsuri pentru a preveni răspândirea coronvavireusului. Echipamentul de protecţie este schimbat după fiecare pacient. Cu toate acestea, stomatologii spun că, în această perioadă, sunt din ce în ce mai mulţi pacienţi reticenţi, iar consultaţiile periodice au scăzut.

