Onești: Soția unuia dintre bărbații uciși este asistentă medicală în secția unde e tratat agresorul

Soția unuia dintre cei doi electricieni uciși la Onești este asistentă medicală în secția unde e tratat agresorul, un bărbat de 69 de ani.

Criminalul de la Onești, operat la chirurgie, unde e asistentă soția uneia dintre victime

Gheorghe Moroșana fost împuşcat de nouă ori cu bile de cauciuc în timpul intervenţiei în forţă a luptătorilor SAS și rămâne internat.

Acesta a suferit o intervenție chirurgicală, starea sa fiind stabilă.

Pe de altă parte, tragedia familiilor victimelor continuă aproape până la absurd, scrie Libertatea. Soția uneia dintre victime e asistentă medicală chiar pe secția chirurgie, acolo unde a fost operat criminalul.

Mărturia fratelui unei victime de la Onești, despre intervenția Poliției

Fratele unuia dintre electricienii uciși luni în apartamentul din Onești a povestit cum a decurs intervenția Poliției în acest caz, într-un interviu pentru jurnalistul Sabin Gherman. Paul Iștoan spune că imediat ce a aflat că fratele său este sechestrat a mers la fața locului acolo unde erau deja mai mulți polițiști care l-au asigurat că situația este sub control și că atacatorul nu avea antecedente, lucru care s-a dovedit ulterior a fi fals.

”Am aflat în jur de ora 14.30 că sunt sechestrați. Am plecat acolo, știam cam în ce zonă e. Am văzut un echipaj de Poliție, m-am dus să vorbesc cu cineva, am reușit să găsesc un grup de polițiști care făceau un plan sau ceva. Am intrat în vorbă cu ei, m-am prezentat. Unul dintre polițiști a venit spre mine și mi-a zis că e șeful Poliției și că totul e în regulă, situația e sub control, omul nu are antecedente, mi s-a părut că de la început m-au luat cu minciuni. Acum a ieșit la iveală că omul avea antecedente și absolut toată Poliția știa despre el, e un om cu probleme.

Mi-au zis să stau liniștit că se ocupă ei, negociază. (...) Nu m-au lăsat să merg spre intersecție să văd și eu balconul și ce se întâmplă. Au motivat că nu aș avea ce să caut acolo ca să nu mă vadă fratele meu și să facă vrro criză. (...) M-am dat deoparte, m-am dus la câteva scări mai încolo. Am stat pe o bancă și, la un moment dat, a venit și mașina de intervenție cu băieții cu cagule. Băieții au coborât ușor din mașină, «noroc! noroc!», chestii din astea cum se mai cunoșteau între ei. Ușor, fără grabă își puneau câte o cagulă, câte o cască. Negociatorul mai venea din când în când să mai vorbească cu ei, le zicea «stați liniștiți că omul cedează, e calm, nu e nicio problemă», cu toate că omul le-a zis că în două ore îi omoară pe amândoi", a povestit fratele unuia dintre electricienii uciși.