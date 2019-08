Organizația non-guvernamentală Centrul de Resurse Juridice (CRJ) cere demiterea lui Ciprian Groza din funcția de director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru modul în care acesta și-a îndeplinit atribuțiile „în materia apărării şi protejării minorei filmată în urma unui abuz sexual”, potrivit Agerpres.

CRJ precizează că a luat act de „cazul fetei de 14 ani, copil din sistemul de protecţie specială, filmată plină de sânge pe stradă, ignorată de Poliţia care a refuzat să coboare din maşină pentru a-i acorda un prim-ajutor” şi sesizează o serie de nereguli din partea autorităţilor în drept.

„Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul (DGASPC) Galaţi au afirmat că minora 'avea bilet de voie' şi că ar fi 'întreţinut relaţii sexuale consimţite cu iubitul ei'. Ne întrebăm cum consideră - cu nonşalanţă - reprezentanţii DGASPC Galaţi că ar fi putut consimţi o minoră de 14 ani la un act sexual? Şi cum este protejat dreptul la imagine al acestei fete, ale cărei imagini au fost difuzate în spaţiul public (drept protejat prin art. 27 din Legea 272/2004)?